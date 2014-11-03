النيابة تسلم المحكمة تقرير بشأن وفاة احد متهمى”مذبحة كرداسة”

بدءت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة نظر القضية المعروفة اعلامياً بـ “مذبحة كرداسة” المتهم بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وفور بدء الجلسة، سلم ممثل النيابة العامة هيئة المحكمة تقريراً ورد فى سياقه وفاة محمود راغب الشافعى –احد متهمى القضية- داخل محبسه بتاريخ 24 اكتوبر الماضى.

كما أُرفق بذلك التقرير صورة من محضر صادر عن مديرية امن القاهرة ، يُفيد بأن وفاة المتهم جاءت على اثر اصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية ، نتيجة توقف عضلة القلب.

كانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك فى “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة” التى وقعت فى أغسطس الماضى، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

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