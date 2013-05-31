الأهلي والمريخ يتفقان على إمكانية تبادل اللاعبين في المباراة الودية

انتهى الاجتماع الفني التحضيري لمباراة الأهلي والمريخ الودية التي تقام الثامنة مساء الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن مهرجان تكريم جمال الوالي رئيس الفريق السوداني.

وحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وهاني رشاد من جانب الأهلي وتم الاتفاق على ارتداء الشياطين قميصهم الأحمر التقليدي على أن يرتدي المريخ الزي الأصفر المميز له.

وأشارت صحيفة (كفر ووتر) السودانية أن الاجتماع الفني شهد الاتفاق على جعل التغيير مفتوحا لكلا المدربين، مع إمكانية تبادل اللاعبين بين الفريقين.

ويدير المباراة الحكم الدولي الفاضل أبو شنب.

وكان المريخ قد أعلن أن عصام الحضري الحارس المصري سيحرس عرينهم أمام الأهلي، كما سيشرك مدرب الفريق السوداني عددا من الصفقات الجديدة لتقديمهم للجمهور.