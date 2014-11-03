“النقل”: زيادة غاطس الأمان الملاحي لممر دخول السفن بميناء دمياط إلى 14 مترًا

أعلن المهندس هاني ضاحي وزير النقل، أنه تم زيادة غاطس الأمان الملاحي لممر دخول السفن بميناء دمياط الي 14 مترا و ذلك بعد نجاح جهود الهيئة في استرجاع غاطس الممر التصميمي الاصلي للميناء الذي يبلغ 15 مترا مضيفا أنه من المتوقع طبقا لهذا الغاطس ان تزيد حمولات السفن القادمة للميناء واستقبال الجيل الثالث من السفن، وذلك في اطار سياسة وزارة النقل و التي تهدف الي الاستعداد للمشروعات العملاقة الجاري تخطيطها للمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القومي و منها المركز اللوجيستي العالمي .

وأشار ضاحي، أن دخول هذة السفن العملاقة يأتي لملاحقة التطور الجاري الآن بالميناء بصفة عامة و حركة السفن بصفة خاصة , و بأنه من المتوقع طبقا للغاطس الجديد ان تزيد ايرادات الهيئة بمقدار 50 مليون جنيه سنويا بخلاف الايرادات التي ستعود علي شركة دمياط لتداول الحاويات و البضائع .كما أنه يوفر الغطاء التأميني لشركات الملاحة البحرية حيث أعلنت العديد منها عن رجوعها لممارسة النشاط من و الي ميناء دمياط.

كمـا شمل المنشور الملاحي، دخول عدد 2 رصيف جــديــد للخدمــة قــام بافتتاحهــم مؤخــرا المهندس / ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اثناء زيارته لميناء دمياط و يصل طولهما الي ما يزيد عن 400 مترا و غاطس 12 متر و تستقبل سفن البضائع حتي غاطس 11 مترا و قد تكلفت هذة الارصفة حوالى140 مليون جنيه .و من المتوقع ان تضيف عوائد قدرها حوالي 30 مليون جنية سنويا حيث يتوفر لها ساحة خلفية للتداول تبلغ 90000 متر مربع , بالاضافة الي قربها من الشريان الرئيسي البري للميناء .

ومن جانبه أعلن اللواء أيمن صالح رئيس ميناء دمياط، انه تم اجراء تجارب و قياسات لخمس سفن حاويات أكبر من الغاطس السابق و الذي كان يبلغ 13.25 مترا و آخرها السفينة العملاقة ” ايرفنج ” بغاطس 13.90 متر، و ذلك للتأكد من توافر الأمان الملاحي الكامل الذي يوفره الميناء لهذه الحمولات من السفن .