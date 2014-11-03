نقيب المحامين يصل لمحكمة السويس لتقديم مذكرة للمحامي العام بالاشتباكات مع الأمن

استقبل المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس ، منذ قليل ، بمكتبه سامح عاشور نقيب المحامين، والذى حضر للقاء المحامين والوقوف على تحقيقات النيابة فى واقعة إعتداء أفراد حرس المحكمة على المحامين السبت الماضى.

وقدم عاشور مذكرة بإسم نقابة المحامين للمحامى العام، تضمن وقائع الاشتباكات التي حدثت ، ومطالبات بوقف الضابط المتسبب عن العمل والتحقيق معه، والتحقيق مع القيادات الأمنية المكلفة بحراسة المحكمة، والتى أصدرت أوامر للحرس بالتعامل مع المحامين.

وأكد عاشور تمسك النقابة بحقوق المحامين، وعقاب المعتدين من جنود وضباط الشرطة، ورفض كل محاولات التصالح أو التسوية الودية دون جزاء جنائي وإداري.