“الطيران المدني”: خط سكة حديد بين العين السخنة و”البضائع” بعد إنشاء “الايروسيتي”

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، أنه تقرر طرح جزء من مشروع “الايروستى” مدينة المطار في شهر فبراير القادم أمام المستثمرين الذي يقعد في مدينة شرم الشيخ ، قائلًا “تم الانتهاء من دراسات المشروع، وتم عقد اجتماعات مع هيئة الاستثمار وتم الاتفاق مع عدد من البنوك الاستثمارية حول هذا الشأن وسيتم طرح 3 ملايين و200 ألف متر لإقامة المشروعات أمام المستثمرين ويشمل المشروع كافة الأنشطة وبنظام حق الانتفاع (b.o.t).

وقال كمال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، عقد بمقر وزارة الطيران المدني أن مصر بهذا المشروع ستكون الدولة رقم 19 على مستوى العالم التي تقيم مشروعات مدن مطارية .

كما أعلن الوزير، عن خط سكة حديد جديد بين ميناء العين السخنة ومطار القاهرة الدولي بعد إنشاء “الايرو سيتي” وذلك بهدف خدمة الاستثمار ونقل البضائع من ميناء العين السخنة والمنطقة إلي قرية البضائع الكبرى التي سوف يتم إنشاءها خلال الفترة القادمة في إطار توسعات مطار القاهرة الدولي ليكن مركز تجميع وتوزيع للركاب والبضائع , كما أن ذلك الخط سوف يخدم المنطق الاستثمارية الجديدة المجاورة لقناة السويس الجديدة .