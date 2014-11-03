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تأجيل محاكمة المعزول و14 من أعوانه بـ”أحداث الإتحادية لـ 5 نوفمبر

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تأجيل محاكمة المعزول و14 من أعوانه بـ”أحداث الإتحادية لـ 5 نوفمبر تأجيل محاكمة المعزول و14 من أعوانه بـ”أحداث الإتحادية لـ 5 نوفمبر

صورة أرشيفية

أجلت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر المحاكمة التي عرفت إعلاميًا بـ ” أحداث الاتحادية ” والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” الأرهابية ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات، لجلسة 5 نوفمبر لمرافعة دفاع المتهم السابع عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن وعلي النيابة تمكين الدفاع بزيارة المتهمين في محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين مصطفي خاطر وعبد الخالق عابد وابراهيم صالح المحامين العموميين وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة ..

كانت النيابة العامة قد أتهمت ” المعزول ” محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطى مدير مكتبه وأيمن هدهود مستشاره الأمنى على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمى لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادى الإخوانى محمد البلتاجى هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من عصام العريان ووجدى غنيم اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث .

 

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