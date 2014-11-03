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النقض تؤيد حبس صبري نخنوخ 28 عامًا.. وترفض الطعن

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النقض تؤيد حبس صبري نخنوخ 28 عامًا.. وترفض الطعن النقض تؤيد حبس صبري نخنوخ 28 عامًا.. وترفض الطعن

صبري نخنوخ

قضت، محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالى، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من صبرى نخنوخ، وتأييد الحكم الصادر ضده بمعاقبته لمدة 28 عامًا ، عن تهم البلطجة وحيازة سلاح. ‎

 

وأبدى ممثل نيابة النقض، رأيه في الجلسة صباح اليوم، برفض الطعن، وطالب المحكمة باستمرار حبس المتهم.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية –أول درجة- قضت في مايو للعام الماضي، بالسجن 28 عاما على “نخنوخ”، وانقسم الحكم إلى شقين، أولهما السجن المؤبد 25 عاما في قضية إحراز أسلحة بدون ترخيص وتزوير في أوراق رسمية، وتأليف عصابة، وتربية حيوانات مفترسة، كما قضت بحبسه 3 سنوات أخرى في قضية حيازة مخدرات بقصد التعاطي.

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