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رسميا - وليد سليمان يجدد تعاقده مع الأهلي

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رسميا - وليد سليمان يجدد تعاقده مع الأهلي رسميا - وليد سليمان يجدد تعاقده مع الأهلي

أعلن الأهلي تجديد تعاقده مع جناحه وليد سليمان لمدة ثلاث سنوات مقبلة، حيث كان ينتهي تعاقد النجم المتألق مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

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ودخل الأهلي في مفاوضات مع وليد سليمان منذ فترة لتجديد التعاقد، ورحب الحاوي بالاستمرار مع المارد الأحمر.

وكان سليمان صاحب الـ29 عاما قد انضم إلى الأهلي من إنبي عام 2011.

ويتألق سليمان بشدة مع الأهلي في الفترة الماضية، وتحديدا بعد عودته من الإصابة الطويلة في الركبة.

ويعتمد الإسباني خوان كارلوس جاريدو على سليمان أساسيا في خططه.

وبدأ الأهلي في تجديد تعاقدات نجومه، وبدأ بعمرو جمال ومحمود تريزيجيه بعد أن عدل المقابل المادي الذي يحصلان عليه.

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