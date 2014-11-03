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«التموين» تدرس استخراج بطاقات تموينية للمصريات المتزوجات من أجانب

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«التموين» تدرس استخراج بطاقات تموينية للمصريات المتزوجات من أجانب «التموين» تدرس استخراج بطاقات تموينية للمصريات المتزوجات من أجانب

الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية

قال محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تدرس إجراء تعديلات فى بعض بنود استخراج البطاقات التموينية الجديدة للفئات الأولى بالرعاية ، حيث سيتم إعطاء الحق للزوجات المصريات المتزوجات من أجانب وأبنائهم المقيمن داخل البلاد لاستخراج بطاقة تموينية باسم الزوجة وأبنائها فقط.

وأضاف رئيس القطاع أن التعديلات الجديدة تعطي الحق للزوجة والابناء المدرجين ببطاقة أحد الجدين والزوج ليس من الفئات الأولى بالرعايا يتم خصمهم واستخراج بطاقة تموينية باسم الزوجة والابناء فقط ، موضحا أنه لأول مرة يعطى الحق للانسة أو الاعزب الذى تجاوز سن ال35 عاما وغير مدرجين تموينيا ببطاقة ذويهم استخراج بطاقة حال انطباق شروط الفئات الاولى بالرعاية مع أخذ الاقرار اللازم عليهم.

ولفت إلى أن الزوجة غير المقيدة تموينيا يتم إضافتها إلى بطاقة الزوج السارية سواء فصل اجتماعي أو بطاقات الفئات الاولى بالرعايا بموجب صورة البطاقة التموينية للزوجة والبطاقة التموينية للزوج ، كما أن لأصحاب المعاشات وكبار السن الذين يتقاضون معاشا أكثر من 1200 جنيه ولديهم تقرير طبي يفيد بتدهور حالتهم الصحية يتم استخراج بطاقات تموينية لهم.

وبالنسبة للأرامل والمطلقات يطبق عليهم شروط استخراج البطاقات التموينية للعاملين بالحكومة والقطاع العام بحد اقصى للدخل 1500 جنيه شهريا.

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