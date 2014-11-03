شرطة أبوظبي تفوز بفئة "الإبداع" في جائزة أفكار الإمارات

حصلت إدارة التعليم في الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة أبوظبي "، بجائزة أفكار الإمارات 2014، عن فئة " الإبداع في مجال التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين في مؤتمر"، والتي نظمتها مجموعة دبي للجودة، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، وذلك بفندق القصر بدبي؛ بحضور لفيف من الشخصيات القيادية الحكومية والرسمية، والفائزين في الجائزة، وتسلم الجائزة المقدم خالد عبدالله الخوري، مدير إدارة التعليم بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وقال المقدم الخوري ان حصول إدارة التعليم على الجائزة جاء تقديراً لمشروعها الابتعاث المتجدد للبيت المتوحد في ظل علم الاتحاد المتفرد، مشيراً إلى أن التعليم مسؤولية تحظى بالاهتمام والرعاية عالمياً، موضحاً أن شرطة أبوظبي تحملت هذه المسؤولية في فكرتها "الابتعاث المتجدد للبيت المتوحد في ظل علم الاتحاد المتفرد"، والذي اشتمل على 6 مشاريع إبداعية أثمرت 11 مخرجاً.

وأضاف أن شجرة "الابتعاث المتجدد للبيت المتوحد"، التي أنجزتها إدارة التعليم في القيادة العامة لشرطة أبوظبي تعدّ تعبيراُ رمزياً ونموذجاُ راقياُ يعكس مشاعر موظفيها الصادقة في حب الوطن ويعكس في الوقت نفسه رغبتهم وشغفهم بالمشاركة الإيجابية الإبداعية الفعالة في جهود التعليم وتنمية مجتمع الإمارات؛ كما أنها استجابة لمبادرة "شجرة الاتحاد" ومبادرة البيت متوحد مواكبة لمبادرة «يوم العَلَم» .