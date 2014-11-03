فحص 3646 رأس جمل بميناء الادبية قبل السماح بدخولها البلاد

استعدت موانىء البحر الأحمر ورفعت درجة الاستعداد بميناء الأدبية لاستقبال شحنة تضم 3646 رأس جمل حية، على متن السفينه “يسر” قادمة من جيبوتى، وذلك بالتنسيق مع الحجر البيطرى و وزارة الزراعة ، وتم أخذ عينة للتأكد من سلامتها قبل السماح لها بالدخول وتطعيم الشحنة وحجزها لمدة أسبوعين قبل الإفراج عنها و السماح بتداولها بالأسواق المحلية.

استقبل الميناء 10650 طن زيت نخيل صب قادمة من ينبع و يغادر الميناء السفينة “لى تونج” وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات متجهة إلى شرق اسيا ، واستقبل ميناء الزيتيات السفينة “أرزوجاز” وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، كما استقبل ميناء السخنة سفينتى الحاويات “ايفير سمارت” و”نيلوجين” قادمين من كلا من جدة و العقبة.

وصلت السفينة السياحية “فوجير” إلى ميناء شرم الشيخ، وعلى متنها 446 سائح متعدد الجنسيات و 223 فرد طاقم قادمة من العقبة ، لقضاء أربعة أيام فى منتزهات شرم الشيخ و ممارسة الرياضات المائية وتغادر السفينة بعد ذلك متجهة إلى ميناء سفاجا.

وغادرت السفينة “مارينير جى” وعلى متنها 26 الف طن فوسفات متجهة غلى ماليزيا، والعبارة “اليوسيفية” وعلى متنها 770 راكب و31 سيارة و 32 شاحنة، و السفينة “نما اكسبريس” و على متنها 61 شاحنة و 11 راكب، كما يغادر الميناء العبارة “الرياض” وعلى متنها 583 راكب و 36 سيارة، و السفينة “الحرية” وعلى متنها 40 شاحنة و 4 راكب.