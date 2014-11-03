وزير التنمية المحلية :تجديد ندب 7 قيادات محلية في 6 محافظات

قرر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، تجديد ندب 7 من القيادات المحلية في محافظات السويس والقليوبية والغربية والإسماعيلية ودمياط والمنوفية .

وتضمن القرار تجديد ندب كل من سامي أحمد البحيري رئيسا لحي الأربعين بمحافظة السويس ، طارق محمد زايد رئيسا لمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، بسام أحمد عزام رئيسا لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية .

كما تضمن القرار تجديد ندب كل من أحمد بدران بشارة رئيسا لمدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية ، متولي حسن حسانين رئيسا لمركز ومدينة ابو صوير المحطة بمحافظة الإسماعيلية ، حسني عبد المجيد سالم رئيسا لمركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط وهشام عبد الباسط عبد الرحمن رئيسا لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية.

أ ش أ