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الجنايات تقرر إعادة إجراءات محاكمة عز وعسل بـ «تراخيص الحديد»

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الجنايات تقرر إعادة إجراءات محاكمة عز وعسل بـ «تراخيص الحديد» الجنايات تقرر إعادة إجراءات محاكمة عز وعسل بـ «تراخيص الحديد»

أحمد عز

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات قضية «تراخيص الحديد» المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، وذلك بسبب تغيير أحد عضوى الدائرة خلال الحركة القضائية الماضية.

فواجه ممثل النيابة المتهمين ببنود أمر الإحالة، وأنكر عز وعسل الاتهامات.

واعترض دفاع المتهمين على نص أمر الإحالة الذى تمت مواجهة المتهمين به، لأنه تم تعديله بمعرفة المحكمة الأولى، وقصر الاتهامات على بندين فقط، وطعن المتهمين على حكم حبسهما ولم تطعن النيابة، بما يوجب عدم تضررهما بالعودة إلى أمر الإحالة الأول، فاستجاب رئيس المحكمة لما ذكره الدفاع قائلاً له “سنعمل القانون .. واعتبر نفسك لم تسمع أمر الإحالة القديم”.

 

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