دفاع جمال صابر في «أحداث الاتحادية» يتهم الأمن بالتواطئ مع المعتصمين للفتك بمرسي

أكد المحامي أحمد كمال، دفاع المتهم جمال صابر، أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية «أحداث الاتحادية»، علي قيام المتظاهرين بالهجوم علي قصر الاتحادية وقت الأحداث وقام بعضهم بالتعدي علي موكب الرئيس مرسي.

وأشار إلي أن هناك فئة لها المصلحة الاولي في تلك الجرائم التي ارتكبت في حق الرئيس الاسبق ومن المفترض ان يقدموا الي القضاء لمحاكمتهم علي اعمال الشغب والاتلافات التي وقت بمحيط القصر وداخله

وأشار إلي أن هناك تخطيط لتدمير جميع مقار جماعة الإخوان في الجمهورية، مستشهداً بحرق مقر مكتب الارشاد بالمقطم.

وأضاف الدفاع أن قوات الأمن تخلت عن حماية القصر وقت الأحداث ثم قامت بالانسحاب من المكان وترك المجال لهؤلاء المعتصمين باثارة الشغب والتعدي علي مقر الرئاسة.

والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.