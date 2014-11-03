أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

دفاع جمال صابر في «أحداث الاتحادية» يتهم الأمن بالتواطئ مع المعتصمين للفتك بمرسي

Google+ Print
دفاع جمال صابر في «أحداث الاتحادية» يتهم الأمن بالتواطئ مع المعتصمين للفتك بمرسي دفاع جمال صابر في «أحداث الاتحادية» يتهم الأمن بالتواطئ مع المعتصمين للفتك بمرسي

 

أحداث الاتحادية

أكد المحامي أحمد كمال، دفاع المتهم جمال صابر، أمام محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية «أحداث الاتحادية»، علي قيام المتظاهرين بالهجوم علي قصر الاتحادية وقت الأحداث وقام بعضهم بالتعدي علي موكب الرئيس مرسي.

وأشار إلي أن هناك فئة لها المصلحة الاولي في تلك الجرائم التي ارتكبت في حق الرئيس الاسبق ومن المفترض ان يقدموا الي القضاء لمحاكمتهم علي اعمال الشغب والاتلافات التي وقت بمحيط القصر وداخله

وأشار إلي أن هناك تخطيط لتدمير جميع مقار جماعة الإخوان في الجمهورية، مستشهداً بحرق مقر مكتب الارشاد بالمقطم.

وأضاف الدفاع أن قوات الأمن تخلت عن حماية القصر وقت الأحداث ثم قامت بالانسحاب من المكان وترك المجال لهؤلاء المعتصمين باثارة الشغب والتعدي علي مقر الرئاسة.

والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا