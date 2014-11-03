محافظة بني سويف تقرر تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني‎

يعتزم ديوان عام محافظة بني سويف تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني من خلال توقيع عقد بين وزارة المالية والمحافظة وبنك الإمارات دبي الوطني، تنفيذا للسياسة العامة للدولة طبقاً للكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (38) لسنة 2012م ، والتي ستدعم بشكل كبير تحسين ورفع جودة الخدمات الجماهيرية والحكومية وتوفير الوقت والجهد ، حيث سيتم تنفيذ المنظومة الجديدة على مراحل تبدأ بدفع المرتبات والضرائب والتأمينات حتي تصل إلى كل الحسابات.

يتم بناء على العقد تركيب ماكينة بديوان عام المحافظة للتيسير على المواطنين في صرف مرتباتهم مع إمكانية الحصول على المرتب خلال أي ساعة من ساعات اليوم على مدار أسبوع ، ونقل الماكينة في حالة الانتقال لمبنى ديوان عام المحافظة القديم ، فضلا عن العديد من المميزات التي سيقدمها البنك المنفذ للمنظومة من قروض ، سلع معمرة ، سيارات مستعملة وجديدة ، وتوفير المبالغ التي كانت تُدفع من قبل البنك المركزي لصالح البنك الأهلي مقابل خدمة تحويل وصرف المرتبات للعاملين بالدولة ، في حين يستفيد البنك من إحتفاظه بالمرتبات لمدة 5 أيام عمل قبل صرفها وزيادة عملائه مما يسهم في إمكانية تسويق خدماته عليهم.

كان السكرتير العام اللواء محمد عزت فتح الباب قد قرر تشكيل لجنة لمخاطبة كافة البنوك المشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني لتوقيع عقد تفعيل المنظومة وتلقت اللجنة 5 عروض من بنوك “مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، بي إن بي باربيا”.

وقامت اللجنة بدراسة العروض الخمس والمفاضلة بينهما حيث أوصت بالتعاقد مع الإمارات دبي الوطني نظرا لكونه من البنوك الحديثة بالمحافظة وبالتالي عدد عملائه قليل قياسا بالبنوك الأخرى المتقدمة للعرض مما يؤدي إلى تلافي الزحام على ماكينات الصرف ، وحرصه في بداياته على تقديم خدمة متميزة لبناء سمعة طيبة في الأوساط المصرفية ، بالاضافة إلى وجود 3 ماكينات له بالمحافظة مع توقعات بزيادة أعداد هذه الماكينات بعد اتمام البنك لتعاقداته المزمعة مع التربية والتعليم ، جامعة بني سويف، الري والإسكان.