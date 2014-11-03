صحيفة يمنية: مغادرة سفيرة بريطانيا بصنعاء بعد يوم من هجوم على السفارة

قالت صحيفة «اليمن اليوم»، الإثنين، أن السفيرة البريطانية في صنعاء، جين ماريوت، غادرت اليمن، بعد يوم واحد من هجوم شنه مجهولون على مقر السفارة في العاصمة اليمنية.

وذكرت الصحيفة، التي يمتلكها نجل الرئيس اليمنى السابق، على عبدالله صالح، والناطقة بلسان حزب «المؤتمر الشعبى العام»، الذي يتزعمه صالح، أن السفيرة غادرت، مساء السبت، على الطائرة الخليجية المتجهة إلى العاصمة البحرينية، المنامة .

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر أمنية أن مجهولين كانوا يستقلون سيارة أطلقوا النار على مقر خدمات السفارة البريطانية في صنعاء، مساء الجمعة الماضى، باتجاه أفراد الخدمات الأمنية للسفارة، ولاذوا بالفرار ولم يسقط ضحايا في الهجوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الحادث عزز المخاوف الأمنية من هجمات إرهابية تستهدف السفارات الأجنبية في صنعاء، خاصة أن موقع السفارة مجاور لموقع السفارة الأمريكية في صنعاء، وتحظى بإجراءات أمنية مشددة كما ترابط وحدات من مشاة البحرية الأمريكية، «المارينز»، لحماية السفارة الأمريكية.

يذكر أن الرئيس اليمنى، عبدربه منصور هادى، أستقبل السفيرة البريطانية، ظهر السبت الماضى.