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ضبط تاجرين مخدرات وبحوزتهما 2000 قرص مخدر و 281 ألف جنيه بقنا‎

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ضبط تاجرين مخدرات وبحوزتهما 2000 قرص مخدر و 281 ألف جنيه بقنا‎ ضبط تاجرين مخدرات وبحوزتهما 2000 قرص مخدر و 281 ألف جنيه بقنا‎

المتهمين بحوزتهما المضبوطات

تمكنت قوات الأمن بمحافظة سوهاج  من ضبط تاجرين مخدرات وبحوزتهما 2000 قرص مخدر و 281 ألف جنيه وأسلحة بيضاء بقنا.

كان اللواء حسن السوهاجي مدير امن قنا قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة ابو تشت ، يفيد بأنه وردت معلومات بقيام كلا من “حمادة محمد جاد محمدين” -36 سنة- عامل، ومقيم الكرنك دائرة المركز، وسبق اتهامه في 18 قضية ، و”عبد الرسول احمد حسن محمود” -33 سنة- عامل، ومقيم بذات الناحية بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة والأقراص المخدرة.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات وضبط بحوزة الأول على 2000 قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالي 170000 وسلاح أبيض ، وتم ضبط المتهم الثاني وبحوزته 4 طلقات خرطوش، وسلاح ابيض، ومبلغ مالي 111300 جنية.

تم تحرير المحضر اللازم ، وأمر مدير الأمن بعرض المتهمين علي النيابة العامة.

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