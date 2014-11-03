ضبط 6.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

نجحت مباحث القناطر الخيرية بالاشتراك مع مباحث التموين في ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم تصل إلى 6 طن، وتم ضبط قائد السيارة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسري مدي أمن القليوبية، اخطارا من العقيد محمد بكرى رئيس مباحث التموين بقيام بعض تجار الدقيق البلدى المدعم والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية للإتجار بها في السوق السوداء للإستفاده من فارق السعر.

شنت إدارة التموين حملة أسفرت عن ضبط “بدرى .ع. ف” -27 سنة- سائق السيارة رقم “3162″ ملك “عيسى. ف” و “محمد .ع” تباع، وذلك حال سيرهم امام مزلقان عرب شركس – دائرة مركز القناطر الخيرية وضبط بحيازتهم 131 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % زنة الواحده 50 كجم باجمالى وزن 6.550 طن بدون فواتير تدل على مصدره، وذلك للاتجار به فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.