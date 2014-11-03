أخبار عاجلة

ستاد مصر: الداخلية تحل ضيفا علي الطلائع في لقاء الفرصة الأخيرة -
تخلص من شحوم المؤخرة و الفخذين مع هذه الوصفه مدة 30 يوم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... كيف تحولت موهبة الخدع البصرية من موهبة لمهنة -
استغاثة للسيسي.. طفل يصاب بالشلل بسبب حقنة تطعيم -
«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة -
أكاديمية البحث العلمي تناقش العلاج بهرمون النمو -
سرحان: 376 مليار جنيه حجم عمليات الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2016   -
منى البرنس: «دكتور الجامعة شخص عادي وبيرقص وله حياته الخاصة» -
البورصة تربح مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم -
إعلان الطوارئ لاشتعال المنافسة على مقعدي «مصيلحي» و«السادات» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 6.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

Google+ Print
ضبط 6.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية ضبط 6.5 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالقليوبية

أرشيفية

نجحت مباحث القناطر الخيرية بالاشتراك مع مباحث في ضبط سيارة محملة بكمية من الدقيق البلدى المدعم تصل إلى 6 طن، وتم ضبط قائد السيارة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود يسري مدي أمن القليوبية، اخطارا من العقيد محمد بكرى رئيس مباحث التموين بقيام بعض تجار الدقيق البلدى المدعم والذى يصرف بنظام الحصص للمخابز البلدية للإتجار بها في السوق السوداء للإستفاده من فارق السعر.

شنت إدارة التموين حملة أسفرت عن ضبط “بدرى .ع. ف” -27 سنة- سائق السيارة رقم “3162″ ملك “عيسى. ف” و “محمد .ع” تباع، وذلك حال سيرهم امام مزلقان عرب شركس – دائرة مركز القناطر الخيرية وضبط بحيازتهم 131 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 82 % زنة الواحده 50 كجم باجمالى وزن 6.550 طن بدون فواتير تدل على مصدره، وذلك للاتجار به فى السوق السوداء.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

وزير التموين يعلن أسعار اللحوم السودانية والمجمدة والدواجن

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)