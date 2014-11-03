السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشي بشبين القناطر دون وقوع إصابات

سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، علي حريق شب بحظيرة مواشى بشبين القناطر، ووجه صاحب الحظيرة الاتهام الى 3 أشخاص، باشعال النيران بها .

تلقى اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إخطاراً بالواقعة من العقيد إيهاب فؤاد، مأمور مركز شبين القناطر، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب حريق بحظيرة مواشى ملحقه بمنزل، وعلي الفور انتقلت قوات الحمايه المدنيه وتم السيطره على الحريق واخماده ومنع امتداده وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظير للماشيه على مساحة حوالى 200 متر تقريباً مقامه بالطوب الأحمر الاسمنتى ومعروشه بالخشب والبوص وملحقه بمنزل المدعو عربى السيد عواد ابراهيم 55 سنة مزارع واتت النيران على سقف الحظيره وكميه من محصول الذره المشون بها واعلاف الماشيه و لم ينجم عن الحريق ثمه إصابات أو خسائر بالأرواح.

و بسؤال مالك الحظيرة قرر بقيام المدعو عبد الحق .ع بتحريض ابناء شقيقه وآخرين كل من حاتم ص وعربى ص وعيد ع باشعال النيران بالحظيره وعلل ذلك لوجود خلافات عائليه بينهم و كلفت اداره البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط المشكو فى حقهم و تحرر عن ذلك المحضر رقم 11 احوال مركز شبين القناطر.

وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.