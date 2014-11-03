بدء جلسة مرافعة دفاع “جمال صابر” في «أحداث الاتحادية»

بدأت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسة مرافعة دفاع المتهم الحادي عشر جمال صابر في قضية «أحداث الاتحادية» والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، و14 من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ” المحظورة ” والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر ونصف صباحاً وقامت المحكمة بأثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.