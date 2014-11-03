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بالفيديو - مارسيليا يتمسك بالصدارة بفوزه على لانس 2-1

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بالفيديو - مارسيليا يتمسك بالصدارة بفوزه على لانس 2-1 بالفيديو - مارسيليا يتمسك بالصدارة بفوزه على لانس 2-1

باريس (إفي): واصل مارسيليا تمسكه بصدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على زائره بملعب فيلودروم فريق لانس بهدفين لواحد في ختام الجولة 12.

وأضاف فريق المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا الى جعبته النقطة 28 بفارق أربع نقاط عن حامل اللقب في أخر نسختين والوصيف الحالي باريس سان جيرمان.

وكان مارسيليا قد سقط الجولة الماضية في فخ الهزيمة الثانية له بالليج آ أمام مضيفه ليون بهدف نظيف.

أما لانس فتجمد حسابه عند 11 نقطة بالمركز 17 على حافة الهبوط.

تقدم الكاميروني نيكولاس نكولو لمارسيليا (ق10) ثم تعادل الضيوف بهدف البلجيكي بابتيست جيلوم (ق30).

ورجح كفة صاحب الضيافة هدف اللاعب فلوران ثوفين (ق60) وحافظ عليه رغم طرد لاعبه التوجولي أليكس روماو (ق76).

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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