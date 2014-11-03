بيا ينهي مرحلته في ملبورن ويعود لنيويورك

مدريد (إفي): أنهى ديفيد بيا، الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا لكرة القدم، مرحلته في استراليا مع فريق ملبورن سيتي، وعاد للتو إلى نيويورك لبدء الاستعداد لمرحلته الجديد مع فريق نيويورك سيتي.

وخاض بيا يوم الجمعة الماضي مباراته الأخيرة في الدوري الاسترالي أمام أديلايد يونايتد، التي تعرض فيها ملبورن سيتي للخسارة الثانية على التوالي، ليتقاسم منافسه الصدارة مع سيدني بعشر نقاط.

وخلال مدة الشهر التي قضاها في صفوف ملبورن (بدأ في التدرب مع الفريق في السادس من أكتوبر الماضي) نجح مهاجم أتليتكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا السابق، في تسجيل هدفين منحا فريقه السابق نقطتين في أول مباراتين بالدوري المحلي قبل ان يخسر في المباراتين الاخيرتين، ليجني نقطتين فقط ويبتعد بثماني نقاط عن صاحبي الصدارة.

ورغم أن مدة الاعارة كانت تتضمن في البداية خوض فيا لعشر مباريات باستراليا، إلا ان المتحدث باسم ملبورن سيتي صرح أن عدد اللقاءات لم يكن محددا في العقد.

وعاد بيا (32 عاما) كما كان منتظرا قبل عشرة أيام، لنيويورك الأمريكية المتواجد فيها حاليا، كما أشار اللاعب نفسه عبر حسابه الشخصي باحدى الشبكات الاجتماعية، بعد 30 ساعة من السفر.