إقالة مدرب قاهر ريال مدريد.. ومويس يقترب من خلافته

(إفي): قرر نادي ريال سوسيداد إقالة مديره الفني جاكوبا أراساتي عقب خسارة الفريق في عقر داره يوم السبت أمام مالاجا بهدف نظيف، في اطار الجولة العاشرة من الليجا، ليتواجد الفريق في منطقة الهبوط.

وذكر النادي على موقعه الالكتروني "ريال سوسيداد قرر اقاله أراساتي من تدريب الفريق الاول. كما قرر اقالة المساعدين الثاني والثالث للمدرب تكيسما لومبريراس وبيتور ألكيزا".

وأوضح بيان النادي "لحين تعيين مدرب جديد وجهازه الفني، فسيتولى آسيير سانتانا وايمانول ألجواسيل، مدربا فريق الشباب الحالي، قيادة مران الفريق الاول".

وأعرب النادي عن امتنانه "لمهنية والتزام وجهود أراساتي مع معاونيه لومبريراس وألكيزا في قيادة الفريق الاول".

ويستضيف ريال سوسيداد بطل الموسم الماضي أتليتكو مدريد الأحد في الجولة الحادية عشرة من الليجا.

ويحتل سوسيداد المركز السادس عشر بجدول الليجا برصيد ست نقاط فقط، بفارق نقطة عن كوردوبا قبل الاخير وإلتشي الأخير، وقد حقق انتصارا واحدا في المسابقة على ريال مدريد في الجولة الثانية بأربعة أهداف لاثنين، مقابل ست هزائم وثلاثة تعادلات، علما بأن المراكز الثلاثة الأخيرة في الليجا تهبط بأصحابها لدوري القسم الثاني.

وتشير تقارير اخبارية ان مدرب مانشستر يونايتد السابق، ديفيد مويس، يعتبر من أبرز المرشحين لخلافة أراساتي، الذي سجل مع سوسيداد أسوأ انطلاقة له في الدوري الإسباني منذ سبعة أعوام.