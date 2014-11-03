كاساي يدير مباراة ريال مدريد وليفربول

مدريد (إفي): يدير المجري فيكتور كاساي مباراة ريال مدريد وليفربول في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا التي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو الثلاثاء، بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وفي نفس اليوم يدير الإنجليزي مارك كلاتنبرج مباراة أتليتكو مدريد الذي يحل ضيفا على مالمو السويدي ضمن منافسات المجموعة الأولى بالتشامبيونز.

ويدير الإسبانيان ألبرتو أونديانو ماينكو ودابيد فرنانديز بوربالان على الترتيب الثلاثاء أيضا مباراتي زينيت وباير ليفركوزن في سان بطرسبرج، وبنفيكا وموناكو في لشبونة، والمباراتان ضمن منافسات المجموعة الثالثة.