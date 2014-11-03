مشرفي دير وادى الريان يلتقيان الرهبان لوضع النظام الجديد

وصل الأنبا ابرام أسقف الفيوم والأنبا مكاريوس المشرفين على دير وادى الريان – بعد القرار البابوى الذى أعلن الأحد الماضى بتوقيع البابا تواضروس و23 أسقفا – للبدء فى وضع النظام الجديد للدير.

> أكد مصدر بدير وادى الريان فى تصريح خاص لـ ONA أن الأسقفين سيقوما برسم القلنصوة وارتدائها لرهبان الدير بالكامل كالتزام بالزى الرهبانى المورث من الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة ،مشيراُ إلى أن الرهبان كانوا يرتدون القلنصوة ولكن تبعا للنظام المقارى، حيث يرتديها الرهبان بشكل غير منتظم.

> هذا ويجتمع مشرفى الدير من الأساقفة اليوم بالرهبان لمناقشة النظام الجديد الذى سيسير عليه الدير.