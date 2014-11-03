أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مشرفي دير وادى الريان يلتقيان الرهبان لوضع النظام الجديد

Google+ Print
مشرفي دير وادى الريان يلتقيان الرهبان لوضع النظام الجديد مشرفي دير وادى الريان يلتقيان الرهبان لوضع النظام الجديد

أرشيفية

وصل الأنبا ابرام أسقف الفيوم والأنبا مكاريوس المشرفين على دير وادى الريان – بعد القرار البابوى الذى أعلن الأحد الماضى بتوقيع البابا تواضروس و23 أسقفا – للبدء فى وضع النظام الجديد للدير.
> أكد مصدر بدير وادى الريان فى تصريح خاص لـ ONA أن الأسقفين سيقوما برسم القلنصوة وارتدائها لرهبان الدير بالكامل كالتزام بالزى الرهبانى المورث من الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة ،مشيراُ إلى أن الرهبان كانوا يرتدون القلنصوة ولكن تبعا للنظام المقارى، حيث يرتديها الرهبان بشكل غير منتظم.
> هذا ويجتمع مشرفى الدير من الأساقفة اليوم بالرهبان لمناقشة النظام الجديد الذى سيسير عليه الدير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا