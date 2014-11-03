إطلاق اسم شهيد ديرمواس بالمنيا على مدرسة الوجاك الإبتدائية

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إطلاق اسم الشهيد مفدي زكي عوني أحد شهداء حادث العريش، على المدرسة الإبتدائية بعزبة الوجاك التابعة لمجلس قروي بني حرام بمركز ديرمواس.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأسرة الشهيد، حيث أعرب عن مواساته وتعازيه لكل شهداء الواجب الذين راحوا ضحية للغدر والجبن وقال إن الوطن لن ينسى ماقدموه وستظل ذكراهم خالدة عطرة في سجل الشهداء.

كانت محافظة المنيا قد قدمت ستة شهداء من أبنائها في الحادث الأليم ، وقد وافق المحافظ على إطلاق أسماء جميع الشهداء على عدد من المدارس والشوارع التابعين لها، حيث وافق على إطلاق اسم الشهيد محمد عبد الكريم احمد على مدرسة برطباط الثانوية التابعة للوحدة المحلية القرية ببرطباط بمركز مغاغة ،وإطلاق اسم الشهيد أيمن صلاح عبد العال على مدرسة التحرير الإعدادية التابعة لمجلس قروي برطباط بمركز مغاغة.

كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد شنودة أنور إسحاق على شارع الاتحاد رقم 4 بعزبة شاهين ببندر المنيا ،وإطلاق اسم الشهيد عمر عدلي محمد على مدرسة الجهاد الابتدائية بقرية بني عمار التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي إبوان بمركز مطاي ،كما وافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد عادل عيد أمين على مدرسة بلهاسا الإعدادية التابعة للوحدة المحلية القروية لميانة الوقف بمركز مغاغة.