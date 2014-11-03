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إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية‎

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إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية‎ إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية‎

أرشيفية

أصيب 8 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية تلا التابعة لمركز منوف محافظة المنوفية بسبب خلافات المصاهرة، وتم نقل المصابين لمستشفى منوف العام، وتولت النيابة التحقيقات .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث مركز منوف يفيد بمشاجرة ومصابيين ؛ بالانتقال تبين ان طرفى الحادث طرف اول “مجدى صلاح” وزوجته “احلام محمود” ونجلتها “هند” وشقيق الثانية “كامل” ، وطرف ثان “فوزية عبد العاطى ” موظفة ” وشقيقها “محمد” موظف ، و أنجالها “أحمد سمير”، مندوب شرطة ؛ و”أميرة”.

بسؤال الطرفين اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات لخلافات بسبب المصاهرة، واتهم الطرف الاول السادس بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح نارى كان بحوزته.

تم تحرير محضر رقم 30478 جنح مركز منوف لسنة 2014، وجارى العرض على النيابة.

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