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ناشطات "فيمين" الأوروبيات يواجهن حكما بالسجن في تونس

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ناشطات "فيمين" الأوروبيات يواجهن حكما بالسجن في تونس ناشطات "فيمين" الأوروبيات يواجهن حكما بالسجن في تونس

كتب : أ ف ب منذ 58 دقيقة

تقررت محاكمة ناشطات منظمة "فيمين" النسائية العالمية الأوروبيات، وهن فرنسيتان وألمانية، في تونس في الخامس من يونيو، خصوصا بتهمة "التجاهر بما ينافي الحياء"، و"الاعتداء على الأخلاق الحميدة"، وهما تهمتان يمكن أن تعاقبان بالسجن مع النفاذ، بحسب أحد محاميي الناشطات.

وصرح المحامي صهيب البحري "ستتم إحالتهن أمام محكمة الناحية في تونس في 5 يونيو، وستكون جلسة محاكمة عامة"، وأعلنت القنصلية الفرنسية أن لديها المعلومات نفسها.

وستحاكم الناشطات بتهم "الاعتداء على الاخلاق الحميدة وذلك بلفت النظر إلى فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات والتجاهر بما ينافي الحياء". وتصل عقوبة هذه التهم إلى السجن ستة أشهر مع النفاذ.

وتواجه الناشطات الثلاث اللواتي أوقفن الأربعاء خلال مشاركتهن بأول تحرك احتجاجي بتعرية الصدور في العالم العربي، إمكان توقيفهن لمدة 15 يوما إضافية بتهمة "إحداث الهرج والتشويش"، طبق أحكام القانون الجزائي التونسية.

ونظمت "فيمن" هذا التحرك لدعم أمينة السبوعي وهي ناشطة تونسية في المنظمة موقوفة منذ 19 مايو عندما تظاهرت بمفردها دون أن تتعرى للاحتجاج ضد حركة أنصار الشريعة السلفية.

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