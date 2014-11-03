وصفة اللحم المقلقل الحضرمي

تقدم الطاهية إيناس عاهد الوصفة الأصلية والتقليدية للحم المقلقل الحضرمي... جربيه في عزوماتك لمائدة مميزة

المقادير:



كيلو من لحمة الخروف

بصلة مفرومة ناعمة

2 حبة بندورة مفرومة ناعمة

معلقة صغيرة من الثوم البودرة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1/2 معلقة صغيرة من القرفة

1/2 معلقة صغيرة هيل مطحون

1/2 معلقة صغيرة بهار مشكل

1 كوب ماء

1/4 كوب بقدونس مفروم



طريقة التحضير:



1. نغسل اللحمة جيدا ثم نضعها بطنجرة الضغط ونقليها بالزيت مع البصل لكي يتغير لونها قليلا

2. نضع جميع المقادير على اللحمة والبصل مع البهارات جميعا وكوب الماء ونغلق طنجرة الطغط جيدا وتترك على النار لنصف ساعه ثم تسكب وتقدم

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