الرئيس السيسي يشهد مناورة للرمايات الجوية بالزخيرة الحية

أعلنت رئاسة الجمهورية قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الاثنين، بحضور فعاليات مناورة للرمايات الجوية، بإحدى مناطق التدريب التابعة للقوات الجوية، ضمن فعاليات المناورة الاستراتيجية التى تجريها القوات المسلحة على مستوى كافة التشكيلات التعبوية البرية والأفرع الرئيسية.

ووفقا لرئاسة الجمهورية شارك فى المناورة أحدث الطائرات المقاتلة والهليكوبتر وذلك في إطار عروض بالذخيرة الحية تجري وفق أعلى مستويات التدريب القتالى.

حضر المناورة الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمسئولين والشخصيات العامة.