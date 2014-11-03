أخبار عاجلة

أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
محامي مغتصب "طفلة البامبرز": أستند إلى كون موكلي مريض نفسي لتخفيف العقوبة -
ريهام سعيد تتعرض للضرب في الفيوم (فيديو) -
فيديو| إبراهيم حسن عن استهداف أندية القمة لأحمد جمعة: «الكلام ده مقفول» -
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“المستثمرين العرب”: 40 مشروعًا أمام السعوديين في مصر

Google+ Print
“المستثمرين العرب”: 40 مشروعًا أمام السعوديين في مصر “المستثمرين العرب”: 40 مشروعًا أمام السعوديين في مصر

الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي

كشف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا في انتظار رجال الأعمال السعوديين في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل في مدينة شرم الشيخ، متوقعًا حضور عدد كبير من المستثمريين السعوديين لإطلاعهم على أهم تلك المشاريع، فضلا عن مشاركتهم في الفرص الاستثمارية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر.

وقال السفير بيومي في تصريح لصحيفة “عكاظ” ، اليوم الاثنين، إن من أهم المشاريع الجاهزة للطرح خلال المؤتمر قطاعات التشييد والبناء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، إلى جانب قطاع السياحة والسينما، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس، ومشروع تنمية إقليم المثلث الذهبي في صعيد الذى يهدف للربط بين نهر النيل والبحر الأحمر فى المنطقة بين سفاجا وقنا، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، وتمهيد طرق ومشاريع في مجال الطاقة، ومشاريع للكهرباء ومحطات مياه وتحلية ومشاريع بنية تحتية، وتخزين الأقماح والغلال”، مشيرًا إلى أن المشاريع العملاقة مفتاح إنعاش الاقتصاد المصري.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به