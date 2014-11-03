“المستثمرين العرب”: 40 مشروعًا أمام السعوديين في مصر

كشف الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، أن هناك أكثر من 40 مشروعا استثماريا في انتظار رجال الأعمال السعوديين في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل في مدينة شرم الشيخ، متوقعًا حضور عدد كبير من المستثمريين السعوديين لإطلاعهم على أهم تلك المشاريع، فضلا عن مشاركتهم في الفرص الاستثمارية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر.

وقال السفير بيومي في تصريح لصحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم الاثنين، إن من أهم المشاريع الجاهزة للطرح خلال المؤتمر قطاعات التشييد والبناء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، إلى جانب قطاع السياحة والسينما، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس، ومشروع تنمية إقليم المثلث الذهبي في صعيد مصر الذى يهدف للربط بين نهر النيل والبحر الأحمر فى المنطقة بين سفاجا وقنا، بالإضافة إلى مشروع استصلاح أربعة ملايين فدان، وتمهيد طرق ومشاريع في مجال الطاقة، ومشاريع للكهرباء ومحطات مياه وتحلية ومشاريع بنية تحتية، وتخزين الأقماح والغلال”، مشيرًا إلى أن المشاريع العملاقة مفتاح إنعاش الاقتصاد المصري.

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