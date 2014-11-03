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بدء فعاليات الاجتماع الوزارى للجنة “المصرية- الإثيوبية” بأديس أبابا

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بدء فعاليات الاجتماع الوزارى للجنة “المصرية- الإثيوبية” بأديس أبابا بدء فعاليات الاجتماع الوزارى للجنة “المصرية- الإثيوبية” بأديس أبابا

وزير الخارجية سامح شكرى

بدأ الاجتماع الوزارى للدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة، صباح اليوم الاثنين، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى، ونظيره الإثيوبى تواضروس أدهانوم.

يشارك فى أعمال اللجنة وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور ووزير التعليم العالى الدكتور السيد عبد الخالق وكذلك وزير الصحة الدكتور عادل العدوى وأعضاء الوفد المصرى وكذا عدد من الوزراء الإثيوبيين.

ومن المنتظر ان يبدأ الاجتماع الوزارى بعقد جلسة بين الجانبين ثم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك فى مجالات الصحة والتعليم والتجارة والمرأة بالإضافة إلى التعاون بين المعهد الدبلوماسي المصرى والمعهد الإثيوبى.. على أن يصدر فى ختام أعمال اللجنة بيان مشترك.

ومن المقرر أن يعقد وزيرا الخارجية المصرى والإثيوبى مؤتمرا صحفيا مشتركا فى ختام أعمال اللجنة.

وكان شكرى قد اجتمع فى وقت سابق مع نظيره الإثيوبى لوضع اللمسات الأخيرة على أعمال الاجتماع الوزارى.

وتعد الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الإثيوبية التى بدأت أعمالها أمس على مستوى كبار المسئولين تجسيدا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى هايلى ماريام ديسالين خلال القمة الأفريقية بمالابو حيث كان هناك اتفاق على تطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

وكانت أعمال اللجنة قد بدأت أمس الأول السبت على مستوى كبار المسئولين والخبراء وتواصلت حتى صباح اليوم حيث تم بحث ومناقشة سبل تعزيز العلاقات فى شتى المجالات وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك قبل رفعها للوزراء بالإضافة إلى الإعداد لعدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك التى سيتم التوقيع عليها فى وقت لاحق.

أ ش أ

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