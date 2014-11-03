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نيابة طهطا تستعجل تقرير فحص عينات التغذية في واقعة تسمم 34 تلميذ

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نيابة طهطا تستعجل تقرير فحص عينات التغذية في واقعة تسمم 34 تلميذ نيابة طهطا تستعجل تقرير فحص عينات التغذية في واقعة تسمم 34 تلميذ

النيابة العامة

قررت النيابة العامة بطهطا طلب تحريات المباحث حول واقعة تسمم 34 تلميذ من تلاميذ مدرسة بني عمار الإبتدائية الجديدة بمركز طهطا، واستمرار التحفظ علي الكمية المتبقية من حصص الأغذية المنصرفة للمدرسة لحين صدور قرار أخر بشأنها.

استعجلت النيابة العامة ورود تقرير مكتب الأغذية الخاص بالكميات المسحوبة من حصة البسكويت، وتقرير فحص عينات القئ المأخوذة من المصابين والمرسلة للمعامل المركزية ، وطلب طبيب الوحدة الصحية بقرية بني عمار لجلسة تحقيق.

ترجع أحداث الواقعة عندما وصل إلى مستشفى طهطا العام 34 طفل وطفلة بالفرق الدراسية المختلفة لمدرسة بنى عمار الإبتدائية بمركز طهطا بمحافظة سوهاج مصابين بحالات مغص وإسهال واشتباه فى تسمم عقب تناولهم بسكويت ضمن الوجبة المدرسية ، وخرج المصابين من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

تحرر عن الواقعى المحضر رقم 4501 إداري مركز شرطة طهطا لسنة 2014، وجاري تنفيذ قرار النيابة العامة.

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