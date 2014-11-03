رحيل «إنجى السينما المصرية» عن عمر يناهز 81 عامًا

كتبت: نانيس البيلى

هى حسناء الشاشة الرقيقة صاحبة الوجه الجميل والطلة الأنيقة، هى الأميرة إنجى فى «رد قلبى»، وإحدى أهم نجمات السينما المصرية برعت فى تجسيد الشخصيات والأدوار التى قدمتها فى أعمالها لدرجة تجعلك لاتصدق أنها دخلت التمثيل صدفة بعدما إختارتها إحدى المجلات الفرنسية لتفوز بجائزة «أجمل وجه» لتقتحم بعدها عالم التمثيل وتقوم بدور البطولة فى أول أفلامها السينمائية عام 1951 تحت عنوان «ليلة غرام».

ولدت «حسناء الشاشة» فى أغسطس عام 1933م بمدينة الفيوم لأب مصري مسلم يدعى محمد فخر الدين وأم مجريه مسيحية، هي الأخت الكبرى للفنان يوسف فخر الدين، حصلت على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية.

4 زيجات فى حياة مريم فخر الدين تثمر ابن وابنة

تزوجت الفنانة مريم فخر الدين للمرة الأولى عام 1952م من المخرج “محمود ذو الفقار” الذي أنجبت منه ابنتها “إيمان”، وعلى الرغم من استمرار زوجهما حوالي 8 سنوات لكنه أنه انتهى بالانفصال عام 1960م، ثم تزوجت بعد 3 أشهر من طلاقها بالدكتور “محمد الطويل” وأنجبت منه ابنها “أحمد” الذي استمر زواجها منه حوالي 4 سنوات.

في عام 1968م تزوجت “مريم” من المطرب السوري “فهد بلان” إلا أن زواجهما لم يدم طويلاً بسبب مشاكل أبنائها معه، فطُلقت وتزوجت من “شريف الفضالي” ليكون زوجها الرابع وهو الزواج الذي انتهى أيضاً بالطلاق.

جائزة «أجمل وجه» من مجلة فرنسية تدخلها عالم التمثيل

لم تفكر مريم فخر الدين في العمل بالتمثيل ولم يكن الفن أحد أحلامها، إلا أنها اقتحمت العمل الفني عقب فوزها من قبل مجله “ايماج” الفرنسية بجائزة أجمل وجه، مما أهلها لأن تقوم بدور البطولة في أول أفلامها السينمائية عام 1951م تحت عنوان “ليلة غرام”.

أدوار متنوعة قدمتها مريم فخر الدين

اشتهرت الفنانة “مريم فخر الدين” خلال فترة الخمسينات والستينات في السينما العربية بأدوار الفتاه الرقيقة العاطفية, حتى أصبحت رمزاً للرومانسية وأطلق عليها لقب «أيقونة الرومانسية» فى السينما المصرية، ولكنها نجحت في تنوع أدوارها لتخرج من هذه الشخصية النمطية التي برعت في أدائها، في مطلع السبعينات اختلفت أدوارها على الشاشة بحكم السن وأصبحت تقوم بأدوار الأم وزوجة الأب في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

تاريخ فنى حافل بأكثر من 240 فيلم أنتجت منهم 3 أفلام

قدمت “مريم” أكثر من 240 فيلماً من الأفلام البارزة في تاريخ السينما العربية، منها “حكاية حب” و”رد قلبي” و”اللقيطة” و”ملاك وشيطان” و”بئر الحرمان” و”الايدى الناعمة” و”يا تحب يا تقب” و”قشر البندق” و”البنات والصيف” و”شفاه لا تعرف الكذب”، كما قامت بإنتاج وبطوله ثلاثه أفلام هي رنه خلخال عام 1955 ورحله غراميه وأنا وقلبى عام 1957.

العزلة والبعد عن الأضواء فى الفترة الآخيرة

ابتعدت مريم فخر الدين فى الفترة الآخيرة عن الأضواء وفضلت العزلة بعد أن تملكتها الشيخوخة والمرض، ودخلت المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، وإصابتها بجلطة في المخ ووضعت فى غرفة العناية المركزة ودخلت فى غيبوبة لم تفق منها، لترحل عن عالمنا، اليوم الأحد، داخل مستشفى المعادى العسكرى عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.