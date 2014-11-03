وزير الصحة يصدر قراراً بإضافة “الفودو- سبايسي- ماريجوانا” إلى جدول المخدرات

أصدر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان القرار الوزاري رقم 691 لسنة 2014 الخاص بإضافة بعض المواد ذات التأثير على الحالة النفسية والمعروفة إعلاميًا بــ ” الفودو- سبايسي- ماريجوانا ” إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

يتم تجريم الإتجار في هذه المواد ، وفقا لهذا القرار ، طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وذلك بعد ورود توصية في هذا الشأن من إدارة المراقبة على المخدرات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.

كانت إدارة المراقبة على المخدرات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد ورد إليها أحراز من الإدارة العامة لجمارك القاهرة تحتوي على عينات أكياس أعشاب يشتبه أنها مخدرة ، حيث تم تحليل عينات من هذه الأعشاب بمعامل الطب الشرعي.

عقدت اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات العدل والصحة والداخلية اجتماعاً ، ناقشت إضافة عدد من المركبات العضوية الموجودة بتلك الأعشاب المعروفة إعلاميًا بـ”الفودو- سبايسي- ماريجوانا” إلى القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ، وقررت اللجنة الثلاثية رفع مقترحا إلى الأستاذ الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان ، وذلك لإضافة تلك الأعشاب إلى القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بقانون المخدرات.