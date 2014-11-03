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طالب يتعدى على وكيل مدرسة بسبب منعه من الخروج أثناء الحصة بسوهاج‎

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طالب يتعدى على وكيل مدرسة بسبب منعه من الخروج أثناء الحصة بسوهاج‎ طالب يتعدى على وكيل مدرسة بسبب منعه من الخروج أثناء الحصة بسوهاج‎

اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج

تعدى طالب ثانوي على وكيل مدرسة بناويط الثانوية المشتركة بمركز المراغة بالسب والضرب بسبب منعه من الخروج أثناء الحصة الدراسية.

كان اللواء ابراهيم صابر مديرأمن سوهاج ، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المراغة ، يفيد بورود بلاغ من “محمد محمد علي فرج” -54 سنة- وكيل مدرسة بناويط الثانوية المشتركة، ويقيم بناحية فزاره دائرة المركز بقيام “السيد محمد عبد العزيز” طالب بذات المدرسة، ويقيم بناحية بناويط دائرة المركز، بالتعدي عليه بالسب والضرب، دون حدوث إصابات، بسبب منعه من الخروج أثناء الحصة الدراسية.

جاري إستدعاء المشكو فـي حقه لسؤاله ، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5083 إداري المركز لسنة، 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.

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