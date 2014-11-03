استطلاع: ثلث الناخبين الأمريكيين تقريبا يلجأون للتصويت المبكر للكونجرس

أظهر استطلاع للرأي لـ«رويترز - أيبسوس» أن نحو ثلث الناخبين الامريكيين استفادوا من ميزة التصويت المبكر في الانتخابات النصفية للكونجرس، التي تجري، الثلاثاء.

وقبل يوم واحد من الانتخابات سعت الشخصيات العامة إلى تعزيز فرص أحزابها في الفوز، وانضمت إلى جولات المرشحين في سباق متقارب في شتى الولايات الأمريكية.

وكشف الاستطلاع أن عددا كبيرا من الناخبين المحتملين أدلوا بأصواتهم بالفعل بمعدلات أعلى مما حدث خلال الأيام، التي سبقت انتخابات 2012.

ولم يتضح مغزى الأرقام للجمهوريين، الذين يحاولون انتزاع الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وتعزيز أغلبيتهم في مجلس النواب، لكنها تبرز سخونة الانتخابات.

ويجري التصويت المبكر إما بالبريد أو في بعض الولايات في مراكز الاقتراع التي تفتح قبل الموعد الرسمي للانتخابات.

وكان نحو ربع الناخبين فقط حسموا أمرهم في ذلك الوقت من انتخابات 2012، حين كان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يخوض بنجاح الانتخابات للفوز بفترة رئاسية ثانية أمام، ميت رومني، حاكم ماساتشوستس السابق.