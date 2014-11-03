محكمة عليا في بنجلاديش تؤيد حكمًا بالإعدام على زعيم حزب إسلامي

أيدت المحكمة العليا في بنجلادش، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام صدر على زعيم حزب إسلامي عن جرائم تم ارتكابها أثناء حرب الاستقلال عن باكستان قبل أكثر من أربعة عقود.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز”، أن محكمة بنجلادشية خاصة لجرائم الحرب كانت قد أدانت في مايو من العام الماضي محمد قمر الزمان 62 عاما، بتهمة إبادة وتعذيب مدنيين غير مسلحين أثناء حرب عام 1971 التي أسفرت عن انفصال بنجلاديش عن باكستان.

وكان قمر الزمان، يشغل مساعد الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية.

يشار إلى أن بنجلاديش تتهم جنودا باكستانيين وعددا من المتعاونين المحليين معهم بقتل نحو 3 ملايين شخص خلال حرب 1971 التي استمرت لمدة تسعة أشهر.

أ ش أ