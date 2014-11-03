“يديعوت احرونوت”: إسرائيل توافق على بناء مصنع كوكاكولا في غزة

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” الإسرائيلية، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية وافقت على إنشاء مصنع كوكاكولا في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تبدأ أعمال بناء هذا المصنع خلال الأسبوع ، والذي من المقرر أن يستوعب آلاف الأيدي العاملة من الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة – في سياق نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن مقاوًلا فلسطينيًا سبق أن تقدم بطلب لبناء المصنع، إلى منسق شئون الحكومة الإسرائيلية في المناطق يؤأف مردخاي، والذي بموجب توصيته التي قدمها لوزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون، تم قبول الطلب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المصنع -الذي سيتم بناؤه في منطقة كارنى الصناعية – سيوفر في البداية فرص عمل لمئات الفلسطينيين، وبعد ذلك سيوفر فرص عمل لما يقرب من 3 آلاف عامل فلسطيني..لافتة إلى أن أعمال بنائه ستستغرق نحو ستة أشهر.

أ ش أ