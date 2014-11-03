«المصريين الأحرار» يندد بغلق المسجد الأقصى ويشيد باعتراف السويد بدولة فلسطين

ندد حزب المصريين الأحرار بإغلاق دولة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومنع الآذان والصلاة فيه في تحد واضح للمجتمع الدولي وإهانة المشاعر الدينية لملايين المسلمين في العالم .

ودعا السفير محمد شاكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان لإدانة الجريمة العنصرية الإسرائيلية ، وطالب الأمم المتحدة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع تكرار الإعتداءات الإسرائيلية واعتبارها جرائم ضد الانسانية وليست موجهة فحسب للشعب الفلسطيني .

وأوضح شاكر أن هذه الممارسات العدوانية تستنكرها كل دول العالم ، وقال إن اسرائيل ليس من حقها اغلاق المسجد الأقصى لأي سبب وبأي حجة كانت ، مؤكداً أن هذا الاجراء يرفضه القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

وفي الوقت نفسه أشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المصريين الأحرار بالموقف الشجاع لدولة السويد التي أعلنت اعترافها رسمياً بدولة فلسطين ، ودعا شاكر كافة دول العالم المحبة للسلام ان تحذو حذو السويد ،.

مؤكداً أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة هو السبيل الوحيد لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط ونزع فتيل الحرب ووقف نزيف الدم والتصاعد الهائل لموجة الإرهاب ونمو جماعات التطرف التي تخلط الدين بالسياسة وهو مايهدد باشعال المنطقة وانتشار الافكار والعمليات الإرهابية في العالم اجمع .