تحرير 6 محاضر تموينية و 33 محضر مرافق وإشغالات بالوادي الجديد‎

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد من تحرير 6 محاضر تموينية، و33 محضر مرافق وإشغالات في حملة مكبرة بمراكز المحافظة.

تلقي اللواء نبيل العشري مدير أمن الوادي الجديد اخطارا يفيد بتحرير 6 محاضر تموين، و10 إشغال طريق عام، و8 سحب موزاين مخالفة، و15 إزالة فورية لإشغالات في حملة بمركز الخارجة والداخلة.

وقال العقيد أشرف أحمد طه مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن المحافظة انه تم تحرير 6 مخالفات ومحاضر تموينية بواقع محضر عدم إعلان عن أسعار، و3 محاضر لأفران خبز عن عدم انتظام العمل وبيع الخبز، ومحضرين بيع سلع بأسعار أعلى من المسجلة والمتعارف عليها.

وأضاف طه انه تم إزالة 10 حالات إشغال طريق عام، وتحرير وسحب 8 محاضر لموازين غير مدموغة وغير مطابقة للمواصفات، وتمت إزالة 10 حالات إزالة فورية.