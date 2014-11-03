ضبط موظف بالبريد بقنا استولى على 118 ألف جنية من حساب العملاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الإثنين، من ضبط موظف بالبريد لإتهامه بالإستيلاء على 118 ألف ​​جنية من حساب العملاء ببريد قرية الشعرانى بمركز قوص.

كان اللواء حسن السوهاجى، مدير ،من قنا، قد تلقى اخطاراً بضبط ​م​وظف بال​ب​ريد متهم بالاستيلاء على أموال المودعين بقوص، كشفت التحريات قيام قوة أمنية بضبط المدعو ” محمود .س . أ ” 39 سنة وكيل مكتب بريد الشعراني بمركز قوص لقيامة بالإستيلاء على مبلغ 117952 من حسابات عملاء التوفير بالمكتب عن طريق استخراج إيصالات سحب وتزوير توقيعات العملاء بالمخالفة للقانون والإستيلاء عليها دون وجه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكابه الواقعة وقام بسداد مبلغ 97730 جنيه وأبدى استعداده لسداد باقي المبلغ على أقساط.

تحرر محضر رقم 3 أحوال إدارة شرطة البريد لإحالتة للنيابة العامة لتتولى التحقيق.