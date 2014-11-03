ضبط مدرس وبحوزته 3 كيلو بانجو وبندقيه آليه و65 طلقه بالمراغة بسوهاج

تمكن مباحث المخدرات بسوهاج من ضبط مدرس وبحوزته 3 كيلو حشيش، وبندقية آلية، و65 طلقة، وبتفتيش منزل شقيقه عثر على نص كيلو بانجو وفرد روسي وجاري ضبطه بناحية الشورانية دائرة مركز المراغة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقى اخطاراً من مباحث مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات لضباط القسم أكدتها التحريات السرية بقيام كلاً من “سمير فريز معوض بخيت” -50 سنة- مدرس ، و”كامل فريز معوض بخيت” -57 سنة- موظف بهيئة البريد، ويقيمان بناحية الشورانية دائرة مركز المراغة بالإتجار في المواد المخدرة ويتخذان من مسكنيهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

قامت مأمورية من ضباط القسم ووحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت مسكني المتهمين وتم ضبط المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر على 11 طربة حشيش وزنت حوالي ثلاثة كيلو جرام، وبندقية آلـي انفيلد عيار 303، و65 طلقة من ذات العيار ، وتبين هروب المتهم الثاني وبتفتيش مسكنه عثر على كمية كبيرة من البانجو المخدر وزنت حوالي نصف كيلو جرام، وفرد روسي صناعة محلية، و3 طلقات عيار 7.62 × 39.

بمواجهة المتهم الأول إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثاني والسلاح بقصد الدفاع.

تم التحفظ على المضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهم الأول للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي وضبط المتهم الهارب.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5023 إداري مركز المراغة لسنة 2014، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.