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ضبط خلية إرهابية بدمياط تستهدف حرق سيارات الشرطة وأكشاك الكهرباء

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ضبط خلية إرهابية بدمياط تستهدف حرق سيارات الشرطة وأكشاك الكهرباء ضبط خلية إرهابية بدمياط تستهدف حرق سيارات الشرطة وأكشاك الكهرباء

أرشيفية

نجح رجال الأمن بدمياط وبالتنسيق مع رجال الأمن الوطني فى ضبط خلية إرهابية مكونة من 5 طلاب تستهدف ارتكاب وقائع التعدي على المنشآت العامة والخاصة، وحرق سيارات شرطة وأكشاك الكهرباء.

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بدمياط بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام بدمياط عن قيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان بتكوين خلية إرهابية بقصد ارتكاب وقائع التعدي على المنشات العامة والخاصة وهم كلا من :

إسلام عبد العزيز .ب سن 20 طالب ومقيم العنانية دائرة مركز دمياط، وحنظله أحمد .أ سن 21 طالب ومقيم السواحل دائرة مركز كفر البطيخ، وأنس عبدة محمد .أ سن 21 طالب ومقيم بناحية شط جريبة دائرة مركز دمياط، وعيسى صالح .ع سن 21 طالب ومقيم بناحية عزبة اللحم دائرة قسم ثان دمياط، ومعاذ السيد . م سن 18 طالب ومقيم الشبطانى قسم أول دمياط .

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهمين، حيث اعترفوا بارتكاب الوقائع التالية : واقعة المحضر رقم 275 لسنة 2014 إدارى قسم أول دمياط والمحرر عن واقعة حرق سيارة الشرطة رقم 7188 / ب 16 الخاصة بقسم مباحث بدمياط، وكذلك واقعة المحضر رقم 5362 لسنة 2014 جنايات قسم ثان دمياط المحرر عن واقعة حرق السيارة رقم 46493 ملاكى دمياط الخاصة بالنقيب خالد حسن الجمال من قوة مباحث السجون، وواقعة المحضر رقم 1995 لسنة 2014 إداري قسم أول دمياط المحرر عن واقعة حرق سيارة الشرطة رقم 8253 / ب 16 المخصصة للنقيب خالد مجدى حسونة من قوة مديرية أمن دمياط، وواقعة المحضر رقم 2291 لسنة 2014 إداري قسم ثان دمياط المحرر عن واقعة حرق كشك الكهرباء أسفل الكوبري العلوي.

 

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