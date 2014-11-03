منصور بن زايد: مناسبتان تعكسان التفاف الشعب حول قائده

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة أن احتفال الإمارات بيوم العلم الذي يصادف أيضا تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» مقاليد الحكم في أبوظبي، وتوليه رئاسة الدولة هو احتفال واحد لمناسبتين تتوحدان لتعكسا التفاف شعب الإمارات حول قائده بإخلاص وتفان.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم العلم ومرور عشر سنوات على تولي صاحب السمو رئيس الدولة مقاليد الحكم إن شموخ العلم من عظمة الإنجاز يزيدهما عنفوانا تعاظم الانتماء لإماراتنا المعطاء وتنامي الولاء لقيادتنا الرشيدة وبهذه المناسبة التي تجمع المناسبتين نرفع إلى سيدي صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» أجمل تبريكاتنا وأصدقها ولشعب الإمارات الوفي عاطر أمنياتنا ليبقى أسعد شعب في العالم.

وأوضح سموه أن احتفالنا بكل مناسبة وطنية تجعل روح القائد المؤسس للإمارات تحضر بكل جلال واحترام فلروحه السلام والإمارات ترفل بالسلام والاطمئنان.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن السنوات العشر الماضية كانت سنوات خير وأمان واستقرار للمواطنين، فمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لتوفير العيش الكريم من خلال تأمين فرص العمل وتوفير المسكن الملائم وإنشاء صناديق للديون المتعثرة ودعم مشاريع الشباب كان لها عظيم الأثر في نفوس المواطنين..

كما كانت السنوات العشر الماضية سنوات تحقيق الإنجازات النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.

إذ احتلت الإمارات المراكز الأولى في مؤشرات ذات صلة وطيدة برفاهية الإنسان وكرامته وتأتي على رأسها مؤشرات حقوق الإنسان وتمكين المرأة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وفق أرقى المعايير.

وقال سموه: إن أهمية هذه الإنجازات تنبع من كونها قد تحققت في بيئة عالمية تتسم بالتنافسية العالية وفي ظل أحداث إقليمية وتحديات عالمية على أكثر من صعيد إلا أن حكمة القيادة وإصرار الشعب على مواصلة الإنجاز ومواجهة التحديات كانت أكبر وأقوى.

فحافظ علمنا على شموخه واستمرت دولتنا في مسيرتها التنموية وتحقيق الأجندة الوطنية ضمن قيم الابتكار ومعايير التميز في العمل الوطني ولهذا وجب علينا القول بكل الحب «شكراً خليفة» ووجب علينا تجديد الولاء للقائد والانتماء للوطن.