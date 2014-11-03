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«جبهة النصرة» تحدد شروطا للإفراج عن جنود لبنانيين مخطوفين

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قال موقع «سايت» الذي يرصد بيانات الجماعات المتشددة، الأحد، إن جبهةالنصرة السورية عرضت تحرير جنود لبنانيين في مقابل الإفراج عنسجناء إسلاميين في سوريا ولبنان.

وأضافت الجبهة، في بيان نشره موقع «سايت» إنها قدمتإلى مفاوض قطري ثلاثة مقترحات لإطلاق سراح الجنود الذين تم اختطافهم، عندما سيطر مقاتلو ومتشددو داعش علىبلدة عرسال الحدودية لفترة قصيرة في أغسطس.

ووفقا للبيان، الذي قال «سايت» إنه بث على «تويتر»، السبت، طلبت «النصرة» إطلاق سراح 10 «إخوة» محتجزين في لبنان أو سبعة سجناء فيلبنان و30 سجينة محتجزات في سوريا أو ستة سجناء و50 سجينة في مقابلكل من الجنود المحتجزين.

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