بالفيديو.. هكذا يبيع «داعش» الإيزيديات في سوق السبايا

انتشر على شبكات التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من «الدواعش»، وهم يتحدثون عن سوق سيقام للسبايا الإيزيديات.

ويظهر التسجيل المتحدثين والطريقة اللإنسانية لحرمة المرأة الأسيرة لديهم، حيث يقول أحدهم «اليوم سوق السبايا، اليوم سوق ما ملكت أيمانكم، اليوم التوزيع»، ليرد عليه الآخر متمنياً أن يُهدى «واحدة»، بحسب موقع «العربية نت».

ليعلّق «داعشي» آخر بلغة مليئة بالاستخفاف بمن كرّمها الله ووضع الجنة تحت قدميها، قائلاً: «اليوم لكلٍ خياره، من يرد بيعها أو من يريد شراءها أو إهداءها، هو حرّ، لكل نصيبه»، ويجيب عن سؤال أحدهم عن سعر الفتاة، مضيفاً: «يختلف السعر.. من عيونها زرقاء يختلف سعرها».

وعلى ما يبدو أن التسجيل قد جرى في دار استراحة «داعشية» لم يعرف فيما إذا كان موقعها في الرقة السورية أو الموصل.

وفي سياق متصل، كشف سكان محليون من محافظة نينوى أن التنظيم وضع «تسعيرة للسبايا الإيزيديات» في سوق خاص، حيث يبلغ ثمن الواحدة 200 ألف دينار عراقي أي ما يقرب من 170 دولارا أمريكيًا.