حرب جديدة بين أحلام وشمس بسبب «الهلال»

مرة جديدة وجدت أكثر مغنيتين في الخليج خوضاً للحروب الشخصية نفسيهما في مواجهة على «تويتر» بسبب الهلال الذي خسر نهائي أبطال آسيا، وهو الذي كان قد شغل الناس والعالم على الأقل في الخليج العربي قبل المباراة وبعدها، بحسب موقع «العربية نت».

ولأن أحلام كانت تشجع الهلال وشمس التي عرف عنها ميولها النصراوية منذ العام الماضي إلى حد أنها خصصت أغنية في فترة ما للاحتفاء بالعالمي، اللقب الذي يفضله النصراويون، فإن حرباً كلامية كانت متوقعة بين مغنيتين تختلفان دائماً وفي كل شيء حتى في كرة القدم.

وبدأت الحرب الكلامية بين المغنيتين قبيل مواجهة الهلال في النهائي، لكنها كانت أشد ضراوة بعد المباراة حين غردت شمس قائلة إن نحس الهلال معروف من يقف خلفه، لتبدأ أحلام في كتابة تغريدات وصفها كثيرون بالمسيئة لشمس.

وتدخل جمهور المغنيتين ليقوم بتسخين الأجواء بينهما عبر ردود وصفت بالتحفيزية لمواصلة حرب كسر العظم التي انتهت على الأقل مع ساعات الصباح الأولى اليوم، والتي قد تمتد تأثيراتها إلى مرحلة مقبلة.

وشكل الهلال حالة جدل واسعة في الأسابيع الأخيرة خرجت بكرة القدم من حيز الرياضة بعد أن ربط تشجيعه لدى البعض بمسائل تتعلق بالدين والوطنية، قبل أن تؤكد حرب المغنيتين بسبب الهلال أن كرة القدم أحياناً لا تعني فقط الركض ومحاولة تسجيل الأهداف.