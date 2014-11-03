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مشاركات سعودية في مؤتمرات دولية للارتقاء بالحركة المسرحية

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مشاركات سعودية في مؤتمرات دولية للارتقاء بالحركة المسرحية مشاركات سعودية في مؤتمرات دولية للارتقاء بالحركة المسرحية

الإثنين 03-11-2014 01:06

أكد مدير مكتب الهيئة الدولية للمسرح السعودي إبراهيم عسيري لـ"سيدتي نت"، أنّ الفترة القليلة المقبلة ستكون حافلة بمجموعة من المشاركات الدولية في عدد من المؤتمرات، التي تهتم بتطوير والارتقاء بالحركة المسرحية في دول الشرق الأوسط، وكذلك بعض من الدول الأسيوية والأوربية.

وقال عسيري إنّ لديه مشاركة كممثل للسعودية، في مؤتمر الهيئة الدولية للمسرح 34 في أرمينيا، بعد عشرة أيام من الآن، حيث سيكون تمثيل في المؤتمر من خلال مشاركتها في الاختيار والتصويت على المجلس الجديد، بالإضافة إلى مشاركتها في جلسات مناقشة، وتقارير وأنشطة خاصة بالمؤتمر.

وأضاف عسيري قائلاً: "هناك مشاركة للسعودية، بالإضافة إلى عدد من الدول العربية، في مؤتمر باكو الدولي الثالث للمسرح في الفترة ما بين 4 و7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، حيث ستكون الوفود العربية المشاركة برئاستي، وسوف يقدّم العديد من المشاركين العرب أوراق عمل في جلسات المؤتمر تهمّ الحركة المسرحية عربياً وعالمياً"، وتابع: "سيهتم المؤتمر بالحديث عن مكانة المسرح في وجود التعددية الثقافية في القرن الحادي والعشرين" .

يذكر أنّ مؤتمر "باكو" يعتبر من أكثر المؤتمرات المسرحية الدولية التّي تحظى بمشاركة عربية، حيث يشارك من المغرب الدكتور سعيد الناجي مدير مهرجان "فاس الدولي للمسرح الجامعي"، ومن سلطنة عمان، يشارك الدكتور سعيد السيابي نائب رئيس النادي الثقافي بالسلطنة، والدكتورة كاملة الهنائي الأستاذة المساعدة بقسم الفنون المسرحية في جامعة السلطان قابوس، ومن البحرين تشارك الناقدة المسرحية زهراء المنصور، ومن الكويت محمد العجمي، ومن العراق الكاتب والناقد المسرحي أحمد الماجد، ومن لبنان الفنانة المسرحية رولي ديب.

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سيدتي

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