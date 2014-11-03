«تشريعات الصيادلة»: نستعين بقوانيين أوروبية وعربية لتعديل قانون النقابة

قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إنه تم تحديد أسس ثابتة لإعداد مقترح بتعديلات قانون نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969 لعرضه على مجلس النواب فور انتخابه.

وأضاف أن تلك الأسس تتضمن الاستعانة بقوانين النقابات الأوروبية والعربية مثل الأردن والعراق ولبنان، كما تم تكليف بعض أعضاء اللجنة لدراسة قوانين النقابات المهنية مثل الصحفيين المحاميين التجاريين.

وتابع: «سيتم عقد اجتماع للجنة التشريعات، ظهر الخميس، المقبل لاستكمال مناقشة مقترحات تعديل القانون ،ودعا الصيادلة والمهتمين إلى المشاركة في صياغة تعديلات القانون.

وأوضح أنه تم إعادة مخاطبة النقابات الفرعية بالمحافظات لإرسال مقترحاتهم بشأن القانون خلال شهر من الآن، ومطالبتهم بعقد ورش عمل لمشاركة الصيادلة في صياغة هذه المقترحات.